В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что известно (карта)

Воздушная цель – не скоростная – на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси.

Во вторник, 24 сентября, в 14:29 в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный", – говорится в сообщении.

Карта тревог по состоянию на 24 сентября 14:35 / Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги!

Напомним, в ночь на вторника, 24 сентября, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками. В Киевской области сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

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