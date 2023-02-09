У Київській області 10 лютого не вимикатимуть світло

У п'ятницю, 10 лютого, у Київській області протягом дня не будуть вимикати електроенергію. Адже в регіоні проводитимуть заміри потужності споживання електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

"10 лютого "Укренерго" буде проводити заміри потужності споживання електроенергії у Київській області для визначення актуальних показників. У зв'язку з цим завтра не будуть застосовуватись стабілізаційні та екстрені відключення світла майже по всій Київській області", - повідомляють у ДТЕК.

Обмеження будуть діяти у частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів.

Зазначається, що до цих районів немає можливості постачати електроенергію у повному обсязі через значне пошкодження обладнання. У зв'язку з цим у пікові години там можливі відключення світла згідно з графіком.

У ДТЕК наголошують, що електропостачання може зникнути через локальну аварію або стабілізаційні відключення в районах. Якщо завтра таке санеться, то мешканцям області радять перевірити статус відключень на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Нагадаємо, 9 лютого у Києві та Київській області не вимикали світло від 10:00 до 15:00. "Укренерго" надала обмеження споживання, які покривають 58-60% від потреби в пікові години навантаження за поточної температури. У інший час діятимуть графіки планових відключень.

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