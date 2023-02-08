У Києві демонтували пам’ятник Чкалову - Мінкульт нарешті дав дозвіл

У Києві сьогодні демонтували пам’ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, який був розташований на розі вулиці Олеся Гончара та вулиці Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі.

Це стало можливим після того, як Мінкульт нарешті ухвалив рішення щодо позбавлення пам’яток імперських та радянських часів статусу об’єктів культурної спадщини. Про це повідомив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

«Нещодавно відбулось довгоочікуване засідання експертної комісії Мінкульту, на якій розглянули подання міської влади щодо зняття статусу об’єктів культурної спадщини з пам’ятників. І нарешті на цьому тижні Міністерство культури та інформаційної політики України визнало пам’ятники радянському генералу Ватутіну та радянському льотчику Чкалову в Києві такими, що не підлягають внесенню до Державного реєстру культурної спадщини», - повідомив Білоцерковець.

За його словами, міська влада Києва оперативно відреагувала на рішення Мінкульту щодо пам'ятників Ватутіну і Чкалову і чекає на рішення щодо двох інших пам'ятників.

«Через національний статус пам‘ятників Чкалова, Ватутіна, Щорса та Пушкіна місто лише в понеділок отримало погодження Мінкульту на демонтаж пам’ятників Чкалова та Ватутіна (без перенесення поховання). Врешті оперативно сьогодні демонтуємо Чкалова, який є класичним загальнорадянським героєм, якого нав’язували всім з москви. Наступний – Ватутін. Після чекаємо погодження по Пушкіну та Щорсу", - написав Білоцерковець у Facebook.

Як повідомлялося, Київська міська влада вже давно зверталася до Міністерства культури та інформаційної політики України з проханням надати дозвіл на демонтаж радянських та імперських пам’ятників. Днями відповідне рішення нарешті було ухвалене Мінкультом.