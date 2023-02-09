В Киевской области 10 февраля не будут выключат свет

В пятницу, 10 февраля, в Киевской области в течение дня не выключат электроэнергию. Ведь в регионе будут производить замеры мощности потребления электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"10 февраля "Укрэнерго" будет проводить замеры мощности потребления электроэнергии в Киевской области для определения актуальных показателей. В этой связи завтра не будут применяться стабилизационные и экстренные отключения света почти по всей Киевской области", — сообщают в ДТЭК.

Ограничения будут действовать в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах.

Отмечается, что в эти районы нет возможности поставлять электроэнергию в полном объеме из-за значительного повреждения оборудования. В этой связи в пиковые часы там возможны отключения света согласно графику.

В ДТЭК отмечают, что электроснабжение может исчезнуть из-за локальной аварии или стабилизационных отключений в районах. Если завтра это санется, то жителям области советуют проверить статус отключений на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети .

Напомним, 9 февраля в Киеве и Киевской области не выключали свет с 10:00 до 15:00. "Укрэнерго" предоставила ограничения потребления, покрывающие 58-60% от потребности в пиковые часы нагрузки при текущей температуре. В остальное время будут действовать графики плановых отключений.

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