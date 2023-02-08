У Києві демонтують пам'ятник Чкалову: він розколовся на дві частини (фото)

Під час демонтажу памятника радянському льотчику Валерію Чкалову підійшла жінка з дитиною і попросила віддати його їй.

У Шевченківському районі Києва 8 лютого демонтували пам’ятника радянському льотчикові-випробувачу Валерію Чкалову.

Про це інформує кореспондент ТСН.ua з місця події.

Демонтаж був запланований на 16:00. Роботи розпочали після відбою повітряної тривоги.

Під час демонтажу пам'ятник Чкалову розколовся на дві частини. Він був зібраний з трьох частин як конструктор.

Цікавий момент, що під час демонтажу памятника радянському льотчику підійшла жінка з дитиною і попросила віддати його їй. Виявляється в навколишніх будинках мешкає багато людей, яким подобався цей монумент. Чкалова жінці не віддали, а побачити його вона зможе в Музеї окупації.

Вчора, 7 лютого, Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що пам’ятник Чкалову визнано таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, тож буде демонтований. Аналогічне рішення ухвалили щодо пам’ятника радянському генералу Ватутіну, що розташований у Маріїнському пару біля Верховної Ради.

"Пам’ятникам цим радянським постатям не місце на вулицях української столиці. У керівництва міста давно була політична воля на ці рішення, але через багато юридичних колізій ми не могли їх ухвалити. Зокрема, ми чекали на рішення Мінкульту щодо зняття з цих об’єктів пам’яткоохоронного статусу", – зазначав заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Сергій Чкалов – радянський льотчик-випробувач. Загинув 1938 року під час проведення першого випробувального польоту на новому винищувачі. Згідно з версією, викладеною дочкою Чкалова, в загибелі льотчика винний НКВС.

На завтра заплановано демонтаж пам'ятника генералу Ватутіну, який розташований в Маріїнському парку поруч з будівлею Верховної Ради.

Раніше росіяни звернулися з проханням до мера Дніпра з кумедним проханням: обміняти радянські пам'ятники на дрова.

Читайте також:

Бути чи не бути пам'ятнику Ватутіну в Києві