Чи вплинуть морози на відключння світла: у YASNO розповіли про розподіл електрики

Чому під час темно-сірих слотів у графіках відключаються не всі будинки, що є в одній групі.

Попри доволі сильні морози, у жителів Києва залишаються графіки відключення світла.

Про це написав гендиректор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко.

"Останнім часом (особливо після того, як у Києві збільшили обсяги споживання) часто бачу питання, чому під час темно-сірих слотів у графіках відключаються не всі будинки, що є в одній групі. Хоча раніше всі відключалися разом. Тут відповідь проста. Іноді обмеження від "Укренерго" можуть бути такими, що всю групу відключати і не потрібно", - розповів Коваленко.

За словами гендиректора, постачальники стежать за справедливим розподілом електрики.

"Це означає, що якщо сьогодні були відключені 1-5 підгрупи, то завтра за умов таких же обмежень - 5-10 підгрупи. І навпаки", - зазначив він.

Нагадаємо, тепер кияни можуть дізнаватися про відключення світла через СМС-повідомлення.

Тим часом в "Укренерго" повідомили про зміни у графіку відключень електроенергії.

Читайте також: