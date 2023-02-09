На Київщині сьогодні вдень не вимикатимуть світло: графік відключень ДТЕК

На Київщині діють стабілізаційні відключення світла за графіками.

У Києві та Київській області 9 лютого не вимикатимуть світло з 10:00 до 15:00. У інший час діятимуть графіки планових відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

"У разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком", - попередили в ДТЕК.

Зазначається, що національна енергетична компанія "Укренерго" надала обмеження споживання для Києва та Київської області на 9 лютого, які покривають 58-60% від потреби в пікові години навантаження при поточній температурі.

Переглянути графіки відключення світла за вашою адресою можна за посиланням:

Нагадаємо, У Хмельницькій області сьогодні взагалі не будуть вимикати світло. В регіоні енергетики будуть здійснювати вимірювання.

Олександр Харченко: імпорт електроенергії, графіки відключень, платіжки

Читайте також: