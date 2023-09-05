У Києві знову "замінували" усі ТРЦ

Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилась.

У Києві поліція отримала інформацію щодо замінування всіх столичних торгово-розважальних центрів. Як з'ясувалося згодом - це хибний виклик.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Крім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів Києва та деяких медичних закладів.

"Після ретельної перевірки ця інформація також не підтвердилась — знов хибні виклики. Тож прошу мешканців столиці зберігати спокій. Паніка, хаос, страх - цього хоче ворог. Але не отримає. Безпекова ситуація в Києві контрольована. І один з найголовніших чинників її стабільності - впевненість киян у власному захисті, у наших Збройних Силах, у нашій Перемозі", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 4 вересня поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів, тож зараз вживаються необхідні заходи.

Раніше у День знань 1 вересня поліція отримала інформацію щодо замінування усіх середніх шкіл розташованих у Києві. На щастя, повідомлення виявилося фейковим.

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