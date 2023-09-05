В Киеве снова "заминировали" все ТРЦ

После тщательной проверки эта информация не подтвердилась.

В Киеве полиция получила информацию о заминировании всех столичных торгово-развлекательных центров. Как выяснилось впоследствии – это ложный вызов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Кроме того, ночью полиция получила уведомление о заминировании всех вокзалов Киева и некоторых медицинских учреждений.

"После тщательной проверки эта информация также не подтвердилась — опять ошибочные вызовы. Поэтому прошу жителей столицы сохранять спокойствие. Паника, хаос, страх – этого хочет враг. Но не получит. Безопасная ситуация в Киеве контролируемая. И один из главных факторов ее стабильности – уверенность киевлян в своей защите, в наших Вооруженных Силах, в нашей Победе", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 4 сентября полиция вновь получила сообщение о заминировании всех средних школ и колледжей, поэтому сейчас принимаются необходимые меры.

Ранее в День знаний 1 сентября полиция получила информацию о заминировании всех средних школ, расположенных в Киеве. К счастью, сообщение оказалось фейковым.

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