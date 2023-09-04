Пригласил на свидание и заставил употребить наркотик: в Киеве мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку

В Киеве будут судить 41-летнего местного жителя, который пригласил на свидание 12-летнюю девочку, заставил ее употребить наркотик и изнасиловал. Злоумышленник сначала не отпускал потерпевшую домой, затем накачал амфетамином, а потом, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, совершил в отношении ребенка сексуальное насилие.

Подробности этого преступления сообщила полиция Киева.

В апреле в Днепровское управление полиции поступило заявление от женщины о том, что в отношении ее 12-летней дочери было совершено сексуальное насилие. По словам матери, противоправные действия совершил неизвестный мужчина, к которому накануне несовершеннолетняя дочь ездила на встречу.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Валерий Джус, правоохранители установили, что к совершению преступления причастен местный житель, который познакомившийся с несовершеннолетней в соцсети.

"Мужчина длительное время вел переписку с девочкой, а потом пригласил на свидание. После прогулки малолетняя хотела поехать домой, но новый знакомый оказывал на нее психологическое давление и настоял на том, чтобы девочка пошла вслед за ним. Таким образом она оказалась в гараже злоумышленника в Днепровском районе. 41-летний киевлянин приказал девочке выключить телефон и заставил употребить амфетамин, после чего она стала плохо себя чувствовать. Злоумышленник решил воспользоваться ее беспомощным состоянием и изнасиловал ребенка, после чего закрыл в гараже и пошел по своим делам. Поскольку дочь не выходила на связь, мать обратилась в полицию с сообщением об исчезновении. Через несколько часов мы разыскали девочку и задержали подозреваемого", — рассказал Джус.

Следователи под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры Киева сообщили фигуранту о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

ч. 4 ст. 152 – изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия;

ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы малолетнего лица;

ч. 1 ст. 309 – незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта;

ч. 3 ст. 314 – незаконное введение в организм малолетнего лица психотропных веществ.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"Пока что мы завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд для рассмотрения дела по существу. На время следствия подозреваемый находился под стражей", — отметил Валерий Джус.

Напомним, в парке Партизанской славы в Киеве мужчина закрыл мальчика в кабинке туалета и пытался изнасиловать.

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