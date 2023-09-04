В Киеве переименуют учебные заведения, названия которых связаны с РФ

По мнению депутата, процесс переименования "является важной составляющей процесса декоммунизации и деколонизации в столице".

В Киеве переименовывают 11 учреждений общего среднего и художественного образования, потому что их названия связаны с Россией или ее сателлитами. Об этом идет речь на сайте Киевского городского совета.

Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктория Муха считает, что переименование школ, библиотек, музыкальных и художественных школ "является важной составляющей процесса декоммунизации и деколонизации в столице".

"В сегодняшних условиях приобретают особую актуальность вопрос сохранения национальной памяти и восстановление исторической справедливости. Именно поэтому необходимо избавиться от всех тех названий и нарративов, которые веками нам навязывала страна-агрессор. Сейчас продолжается процесс переименования 11 учебных заведений и культуры", – подчеркнула Муха.

По ее словам, трудовые коллективы обращаются с инициативой отказаться от ранее присвоенных названий или же предлагают переименовать заведения в честь известных украинцев или названия исторической местности.

Депутат добавила, что все 11 предложений по переименованиям прошли общественное обсуждение, а также их поддержала комиссия по вопросам наименований.

Напомним, жители Южноукраинска в Николаевской области выберут новое название города.

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