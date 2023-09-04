Запрещено делать фото и видео: в одном из районов Киева проводятся военные учения

Цель учений – наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.
В рамках Дарницкого района Киева 4 сентября и в течение трех последующих дней будут проводить военные учения.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
"С сегодняшнего дня и в течение трех следующих дней в рамках Дарницкого района группировки сил и средств обороны Киева будут проводить военные учения", – говорится в сообщении.
Цель – наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.
"Отмечаем запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники", — добавили в КМВА.
Напомним, в Минобороны не исключают возможности повторного наступления российских захватчиков на Киев, однако уверяют, что оборона столицы многоэшелонирована и очень мощна.
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