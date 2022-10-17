У Києві зафіксовано чотири прильоти, зокрема в житловий будинок - КМВА

На Київщині триває повітряна тривога, залишайтеся в укриттях.

У Києві станом на 9:00 17 жовтня зафіксували чотири прильоти, зокрема в житловий будинок Російська армія продовжує атакувати столицю.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

"Просимо, залишайтеся в укриттях!" - зазначили в КМВА.

Нагадаємо, зранку 17 жовтня російська армія атакувала Київ дронами-камікадзе. Через це перекрили рух центральною частиною Києва - від вулиці Хрещатик до цирку. Крім того, усі навчальні заклади перейшли на дистанційний режим роботи.

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