Центр Києва перекрили через атаку РФ дронами-камікадзе (відео)

Центр Києва зранку 17 жовтня перекрили через російську атаку дронами-камікадзе. Рух обмежено ділянкою між вулицею Хрещатик і цирком.

Про це повідомляє муніципальний канал "Київ".

Наразі у Шевченківському районі столиці палає офісна будівля. За попередніми даними, загиблих і постраждалих у результаті російської атаки немає.

Нагадаємо, російська армія атакувала Київ дронами-камікадзе зранку 17 жовтня. Вибухи пролунали в Шевченківському районі. Мер столиці Віталій Кличко показав уламки одного з ворожих БПЛА.

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