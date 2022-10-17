Усі навчальні заклади Києва перейшли у дистанційний режим: деталі

У Києві через російську активність вранці 17 жовтня усі навчальні заклади міста працюють онлайн.

Про це повідомили у КМДА.

Там пояснили, що усі школи, садочки, університети та інші освітні заклади перейшли у дистанційний режим роботи, оскільки повітряна тривога була оголошена до того, як було розпочато сьогоднішні заняття.

"Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - повідомила пресслужба.

Крім того, за даними столичних ЗМІ, після атаки росіян на Київ було перекрито рух транспорту на ділянці дороги між Хрещатиком та столичним Цирком. Водіїв просять оминати цю ділянку.

Зауважимо, що повітряна тривога у Києві 17 жовтня була оголошена о 6:25 і триває досі. Містян закликають залишатися в укриттях цивільного захисту через атаки ворожих дронів-камікадзе.

Атака Києва 17 жовтня

Уранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, який підтвердив мер Віталій Кличко. Згодом міський голова заявив про ще один вибух.

За словами Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.

Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Він наголосив, що в України немає часу на повільні дії - потрібно якомога швидше більше систем протиповітряної оборони.

О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.

Тим часом, в "Укрзалізниці" заявили, що попри атаки РФ всі потяги вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком.

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