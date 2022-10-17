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У Київській області лунають вибухи: залишайтеся в укриттях

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У Київській області лунають вибухи: залишайтеся в укриттях

Фото: ТСН.ua

На Київщині збивають ворожі дрони-камікадзе, якими атакує РФ.

У Київській області зранку 17 жовтня лунають вибухи - працюють сили протиповітряної оборони Збройних сил України.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина! В області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до закінчення тривоги", - написав він.

Нагадаємо, зранку 17 жовтня російська армія вдарила дронами-камікадзе по Києву. Щонайменше два вибухи пролунало в Шевченківському районі столиці. У результаті там спалахнула пожежа в нежитловій будівлі, пошкоджено також житлові будинки.

За даними Київської військової адміністрації, ворог продовжує наносити удари по об’єктам критичної інфраструктури

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