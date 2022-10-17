Кличко показав уламок одного з дронів, яким зранку росіяни атакували Київ (фото)

Війська РФ вранці 17 жовтня атакували Київ дронами.
Мер Києва Віталій Кличко показав фото уламку одного з дронів-камікадзе, яким росіяни намагалися атакувати столицю вранці 17 жовтня.
Про це Кличко пише у своєму Telegram.
"Уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ", - йдеться в його повідомленні.
Нагадаємо, вранці 17 жовтня в Києві пролунав вибух, який підтвердив мер Віталій Кличко. Згодом міський голова заявив про ще один вибух.
За словами Кличка, росіяни знову атакували Київ дронами, у результаті чого в одному з районів Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків.
Своєю чергою, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вже відреагував на ранкову російську атаку дронами-камікадзе. Він наголосив, що в України немає часу на повільні дії - потрібно якомога швидше більше систем протиповітряної оборони.
О 08:25 Віталій Кличко заявив про ще два вибухи в Шевченківському районі.
Тим часом, в "Укрзалізниці" заявили, що попри атаки РФ всі потяги вирушають з Києва та прибувають до столиці за графіком.
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