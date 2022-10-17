В Киеве зафиксировано четыре прилета, в том числе в жилой дом — КМВА

На Киевщине продолжается воздушная тревога, оставайтесь в укрытиях.

В Киеве по состоянию на 9:00 17 октября зафиксировали четыре прилета, в том числе в жилой дом. Российская армия продолжает атаковать столицу.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

"Просим, оставайтесь в укрытиях!" – отметили в КМВА.

Напомним, с утра 17 октября российская армия атаковала Киев дронами-камикадзе. Из-за этого перекрыли движение по центральной части Киева — от улицы Крещатик до цирка. Кроме того, все учебные заведения перешли на дистанционный режим.

Читайте также: