У Києві ворона атакувала дівчину: з'явилося відео

Перехожа змушена була тікати від птиці.

У Києві велика ворона напала на дівчину.

Подія сталася у середу, 2 травня.

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Відео інциденту опубліковано у спільноті Kievmap.

На відео видно, як ворона атакує дівчину. Перехожа змушена була тікати від птиці.

Авторка ролика зазначає, що ворона нападає вже на третю жінку.

Нагадаємо, на днях у Києві на вул. Саксаганського перехожий став об'єктом нападу ворон. Птахи налетіли на нього і намагалися клюнути.

Як розповіла орнітологиня Марія Микитюк у коментарі ТСН, такі активні птахи вже близько місяця. А все через те, що у них - зараз по-справжньому відповідальний момент. Крилаті мами і тата вигодовують своїх нащадків. Особливо - непереливки тим, хто бере малюків у руки. Ворони це розцінюють як крадіжку. Насправді ж - пташенята вчаться літати. І навіть якщо вони на землі - це не означає, що у біді.

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