У Києві оголосили штормове попередження: коли очікувати негоди

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві в четвер, 3 червня.
Про це повідомила ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Зазначається, що протягом найближчої години у столиці та в Київській області очікують сильні пориви вітру. Вони сягатимуть 15-18 м/с. Шквали утримаються до кінця цієї доби. Синоптики попереджають про І або жовтий рівень небезпечності.
До слова, синоптики обіцяли сьогодні у Києві без істотних опадів. Повітря прогріється до 18-20 градусів тепла.
Як повідомлялося, на початку літа на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Прикарпаття і Закарпаття, лежить сніг. Напередодні, 1 червня, була погода хмарна, а видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1°С.