У Києві оголосили штормове попередження: коли очікувати негоди

Пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Києві в четвер, 3 червня.

Про це повідомила ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що протягом найближчої години у столиці та в Київській області очікують сильні пориви вітру. Вони сягатимуть 15-18 м/с. Шквали утримаються до кінця цієї доби. Синоптики попереджають про І або жовтий рівень небезпечності.

До слова, синоптики обіцяли сьогодні у Києві без істотних опадів. Повітря прогріється до 18-20 градусів тепла.

Як повідомлялося, на початку літа на горі Піп Іван Чорногірський, що на межі Прикарпаття і Закарпаття, лежить сніг. Напередодні, 1 червня, була погода хмарна, а видимість обмежена до 30 метрів. Вітер південно-східний 10-12 м/с. Температура повітря -1°С.

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