Під Києвом на зупинці виявили молодика, який перебував у розшуку за тяжкий злочин

Чоловік підозрюється у вчиненні розбою та умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Під Києвом виявили чоловіка, який переховувався від органів влади за вчинення тяжкого злочину.

Подія сталася сьогодні, 3 червня, близько 1-ї години ночі, на 39 км автодороги Київ — Ковель.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"Патрульні села Чайка помітили 23-річного чоловіка, який сидів на зупинці громадського транспорту. Побачивши патрульний автомобіль, громадянин почав помітно нервувати. Охоронці правопорядку перевірили особу за відповідними базами та виявили, що він перебував у розшуку", - йдеться у повідомленні поліції.

Чоловік переховувався від органів досудового розслідування та підозрюється у вчиненні ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Патрульні передали затриманого слідчо-оперативній групі для встановлення усіх обставин події.

Нагадаємо, у Києві продовжують шукати 16-річну дівчину, яка зникла майже півтора року тому.

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