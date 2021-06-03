Під Києвом на зупинці виявили молодика, який перебував у розшуку за тяжкий злочин

Чоловік підозрюється у вчиненні розбою та умисному тяжкому тілесному ушкодженні.
Під Києвом виявили чоловіка, який переховувався від органів влади за вчинення тяжкого злочину.
Подія сталася сьогодні, 3 червня, близько 1-ї години ночі, на 39 км автодороги Київ — Ковель.
Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
"Патрульні села Чайка помітили 23-річного чоловіка, який сидів на зупинці громадського транспорту. Побачивши патрульний автомобіль, громадянин почав помітно нервувати. Охоронці правопорядку перевірили особу за відповідними базами та виявили, що він перебував у розшуку", - йдеться у повідомленні поліції.
Чоловік переховувався від органів досудового розслідування та підозрюється у вчиненні ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.
Патрульні передали затриманого слідчо-оперативній групі для встановлення усіх обставин події.
Нагадаємо, у Києві продовжують шукати 16-річну дівчину, яка зникла майже півтора року тому.