Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 3 червня

Загалом у столиці підтверджено 207 873 випадки COVID-19.
Станом на ранок 3 червня у Києві зафіксовано 529 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 56 випадків більше, ніж 2 червня (473 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 207 873 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 176 250 людей (3 794 за добу)
- померли 5 105 людей (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 125 635 випадків COVID-19 (143 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 119 932 людини (259 за добу)
- померли 2 695 людей (троє за добу)
Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.
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