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Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 3 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 3 червня

pixabay.com

Загалом у столиці підтверджено 207 873 випадки COVID-19.

Станом на ранок 3 червня у Києві зафіксовано 529 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 56 випадків більше, ніж 2 червня (473 випадки коронавірусу). 

Загалом у столиці підтверджено 207 873 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 176 250 людей (3 794 за добу)
  • померли 5 105 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 125 635 випадків COVID-19 (143 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 119 932 людини (259 за добу)
  • померли 2 695 людей (троє за добу)

Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19. 

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