Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 3 червня

Загалом у столиці підтверджено 207 873 випадки COVID-19.

Станом на ранок 3 червня у Києві зафіксовано 529 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 56 випадків більше, ніж 2 червня (473 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 207 873 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 176 250 людей ( 3 794 за добу)

людей ( за добу) померли 5 105 людей (троє за добу)

У Київській області зафіксовано 125 635 випадків COVID-19 (143 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 119 932 людини ( 259 за добу)

людини ( за добу) померли 2 695 людей (троє за добу)

Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.

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