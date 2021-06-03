В Киеве ворона атаковала девушку: появилось видео

Прохожая вынуждена была бежать от птицы.
В Киеве большая ворона напала на девушку.
Событие произошло в среду, 2 мая.
Видео инцидента опубликовано в сообществе Kievmap.
На видео видно, как ворона атакует девушку. Прохожая вынуждена была бежать от птицы.
Автор ролика отмечает, что ворона нападает уже на третью женщину.
Напомним, на днях в Киеве на ул. Саксаганского прохожий стал объектом нападения ворон. Птицы налетели на него и пытались клюнуть.
Как рассказала орнитолог Мария Микитюк в комментарии ТСН, такие активные птицы уже около месяца. А все потому, что у них — сейчас по-настоящему ответственный момент. Крылатые мамы и папы выкармливают своих потомков. Особенно — туго тем, кто берет деток в руки. Вороны это расценивают как воровство. На самом деле — птенцы учатся летать. И даже если они на земле — это не значит, что в беде.