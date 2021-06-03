Под Киевом на остановке обнаружили молодого мужчину, который находился в розыске за тяжкое преступление

Мужчина подозревается в совершении разбоя и умышленном тяжком телесном повреждении.

Под Киевом обнаружили мужчину, который скрывался от органов власти за совершение тяжкого преступления.

Событие произошло сегодня, 3 июня, около 1 часа ночи, на 39 км автодороги Киев — Ковель.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

"Патрульные села Чайка заметили 23-летнего мужчину, который сидел на остановке общественного транспорта. Увидев патрульный автомобиль, гражданин начал заметно нервничать. Правоохранители проверили личность по соответствующим базам и обнаружили, что он находился в розыске", — говорится в сообщении полиции.

Мужчина скрывался от органов предварительного расследования и подозревается в совершении ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК.

Патрульные передали задержанного следственно-оперативной группе для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве продолжают искать 16-летнюю девушку, которая пропала почти полтора года назад.

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