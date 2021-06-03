Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 3 июня

Всего в столице подтверждено 207 873 случая COVID-19.

По состоянию на утро 3 июня в Киеве зафиксировано 529 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 56 случаев больше, чем 2 июня (473 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 207 873 случая COVID-19.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июня

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 176 250 человек ( 3 794 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 105 человек (трое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 125 635 случаев COVID-19 (143 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 119 932 человека ( 259 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 695 человек (трое за сутки)

Напомним, в Украине из более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку