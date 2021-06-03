Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 3 июня

Всего в столице подтверждено 207 873 случая COVID-19.
По состоянию на утро 3 июня в Киеве зафиксировано 529 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 56 случаев больше, чем 2 июня (473 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 207 873 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 176 250 человек (3 794 за сутки)
- умерли 5 105 человек (трое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 125 635 случаев COVID-19 (143 новых случая за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 119 932 человека (259 за сутки)
- умерли 2 695 человек (трое за сутки)
Напомним, в Украине из более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.
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