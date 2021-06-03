Взрывали петарды и бросали дымовые пакеты: на рынке в Киеве вспыхнул конфликт (фото, видео)

На место инцидента приехали спецназовцы.

На рынке "Столичный" в Киеве утром 3 июня произошли столкновения с применением дымовых пакетов и петард. Конфликт произошел на почве выяснения прав собственности. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщают в полиции.

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Там рассказали, что сегодня утром им поступили обращения граждан о нарушении порядка на территории рынка "Столичный". На место инцидента приехали наряд реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и спецназовцы, которым удалось предотвратить физическом противостоянию между сторонами конфликта. Пострадавших пока нет.

Правоохранители говорят, что действиям участников инцидента в ближайшее время будет дана правовая оценка и примут решение о привлечении их к ответственности. Полиция остается на рынке и контролирует сейчас ситуацию.

Напомним, 24 мая на территории рынка "Столичный" в Киеве раздавались взрывы, неизвестные лица провоцировали конфликт.

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