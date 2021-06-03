В Киеве объявили штормовое предупреждение: когда ожидать непогоды

Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киеве в четверг, 3 июня.

Об этом сообщила ДСНС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в течение ближайшего часа в столице и Киевской области ожидаются сильные порывы ветра. Они будут достигать 15-18 м/с. Шквалы воздержатся до конца этих суток. Синоптики предупреждают о I или желтом уровне опасности.

К слову, синоптики обещали сегодня в Киеве без существенных осадков. Воздух прогреется до 18-20 градусов тепла.

Как сообщалось, в начале лета на горе Поп Иван Черногорский, что на границе Прикарпатья и Закарпатья, лежит снег. Накануне, 1 июня, была погода облачная, а видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 ° С.

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