У Києві відновлюють роботу понад 30 дитячих садочків

Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, у яких або поруч із якими є укриття.

Від 1 червня у Києві відновить роботу частина дитячих садків.

Відкриються спочатку 34 дитсадки.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram-каналі.

"Столичні школи завершують цей навчальний рік у дистанційному режимі. А частину дитячих садочків, визначивши нинішню потребу в місцях, столиця відкриє вже з 1 червня. Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста. Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким. Підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від обох батьків про те, що вони працюють", – написав мер Києва.

Кличко зауважив, що відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, у яких або поруч із якими є укриття. Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва.

Перелік комунальних дитсадків, які місто відкриє 1 червня:

Голосіївський район – 6 садочків (№№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

– 6 садочків (№№ 106, 196, 262, 340, 389, 798) Дарницький район – 2 садочки (№№ 550, 809)

– 2 садочки (№№ 550, 809) Деснянський район – 1 садок (№ 758)

– 1 садок (№ 758) Дніпровський район – 4 садочки (№№ 244, 535, 619, 655)

– 4 садочки (№№ 244, 535, 619, 655) Оболонський район – 3 садочки (№№ 30, 572, 704)

– 3 садочки (№№ 30, 572, 704) Печерський район – 1 садок (№№ 424)

– 1 садок (№№ 424) Подільський район – 3 садочки (№№ 307,486,777)

– 3 садочки (№№ 307,486,777) Святошинський район – 3 садочки (№№ 33, 179, 214)

– 3 садочки (№№ 33, 179, 214) Солом’янський район – 6 садочків (№№ 10, 63,168, 376, 382, 648)

– 6 садочків (№№ 10, 63,168, 376, 382, 648) Шевченківський район – 5 садочків (№№ 79, 112, 180, 429, 810).

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не здійснить повторного наступу на Київ та північні області, зокрема, Суми, Чернігів та Харків, оскільки не має достатньо живої сили для такого задуму.

Росіяни стягнули максимум сил на Донбас, зірвали евакуацію - звернення Зеленського за 30 травня

Читайте також: