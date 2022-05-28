Чи можуть російська війська найближчим часом знову атакувати Київ: в Міноборони дали відповідь

Чи можуть російська війська найближчим часом знову атакувати Київ: в Міноборони дали відповідь

Ні Міністерство оборони України, ні українська розвідка не мають даних, які б свідчили про повторний наступ на Київ найближчими днями.

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що загроза для Києві та всій території України буде доти, доки триває війна.

Про це вона сказала в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

Також читайте Міноборони розвіяли фейк Кремля про "окупований" Лиман

"Але ми маємо розуміти, що загроза Києву та всій території України є постійно, бо у нас війна. Для ворога найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над усією Україною - це захопити столицю. Тому потрібно усвідомлювати, що країна перебуває у стані війни і такі ризики є постійно", - наголосила Маляр.

Вона припустила, що інформація, яка активно поширювалася учора, 27 травня, у різних пабліках та телеграм-каналах, про повторний "наступ" російських військ - це російська пропаганда.

"Ми вчора шукали коріння, де вона (інформація - ред.) вперше могла з'явитися в соціальних мережах. І слід сказати, що це дійсно і російські джерела, і в тому числі доклали зусиль і наші громадяни небайдужі", - зазначила Маляр.

Варто зазначити, раніше заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь зауважив, що Путін не відмовився від жодної своєї цілі щодо України. Але наразі ні у нього, ні у Лукашенка фізично немає резервів, щоб спробувати ще раз взяти Київ.

Вадим Денисенко: Чи піде Путін вдруге на Київ і чого очікувати від Лукашенка

Читайте також: