В Киеве возобновляют работу более 30 детских садов

Возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия.
С 1 июня в Киеве возобновит работу часть детских садов.
Откроются сначала 34 детсада.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
"Столичные школы завершают этот учебный год в дистанционном режиме. А часть детских садов, определив нынешнюю потребность в местах, столица откроет уже с 1 июня. Сначала малышей будут принимать 34 коммунальных сада в разных районах города. Это сложное решение для столицы, живущей в условиях военного положения, но необходимо. Поскольку многие родители работают или планируют вернуться к работе, в том числе и на предприятия критической инфраструктуры, а детей оставить не с кем. Основанием для принятия ребенка в садик будет справка от обоих родителей о том, что они работают", – написал мэр Киева.
Кличко отметил, что возобновят свою работу только те детсады, в которых или рядом с которыми есть укрытия. Также готовы к возобновлению работы 14 частных садов Киева.
Список коммунальных детсадов, которые город откроет 1 июня:
- Голосеевский район – 6 садиков (№№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницкий район – 2 садика (№№ 550, 809)
- Деснянский район – 1 садик (№ 758)
- Днепровский район – 4 садика (№№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонский район – 3 садика (№№ 30, 572, 704)
- Печерский район – 1 сад (№№ 424)
- Подольский район – 3 садика (№№ 307,486,777)
- Святошинский район – 3 садика (№№ 33, 179, 214)
- Соломенский район – 6 садиков (№№ 10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченковский район – 5 садиков (№№ 79, 112, 180, 429, 810).
Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не осуществит повторное наступление на Киев и северные области, в частности, Сумы, Чернигов и Харьков, поскольку не имеет достаточно живой силы для такого замысла.
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