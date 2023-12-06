У Києві відкрили воскову фігуру у пам'ять Героя Олександра Мацієвського (відео)

Мати розстріляного захисника зі сльозами на очах розповіла, як побачила загибель свого сина.

У Києві у День Збройних сил, 6 грудня, відкрили експозицію, присвячену Герою України Олександру Мацієвському, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні!".

Відео та фото із відкриття поширюють у соціальних мережах.

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Воскова фігура встановлена на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

На відкриття унікальної скульптури приїхали мама та дружина полеглого захисника. Експозицію створили за рахунок меценатів та благодійних фондів.

Як пише Суспільне, пам'ятник створив скульптор Олег Цьось.

"Мені наче небо розкрилось! І я бачу ту картинку, де розстріюлють мого сина, де він каже "Слава Україні!", і очєрєдь! Я закричала: "Сашааа!", - розповіла мати під час відкриття.

У Києві відкрили воскову фігуру у пам'ять Героя Олександра Мацієвського

Нагадаємо, у Ніжині також встановили пам’ятник Олександру Мацієвському.

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