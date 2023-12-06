В Киеве открыли восковую фигуру в память Героя Александра Мациевского (видео)

Мать расстрелянного защитника со слезами на глазах рассказала, как увидела гибель сына.

В Киеве в День Вооруженных сил, 6 декабря, открыли экспозицию, посвященную Герою Украины Александру Мациевскому, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине!".

Видео и фото с открытия распространяют в социальных сетях.

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Восковая фигура установлена на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость".

На открытие уникальной скульптуры приехали мама и жена павшего защитника. Экспозиция была создана за счет меценатов и благотворительных фондов.

Как пишет Общественное, памятник создал скульптор Олег Цьось.

"Мне словно небо раскрылось! И я вижу ту картинку, где расстреляют моего сына, где он говорит "Слава Украине!", и черед! Я закричала: "Сашааа!", — рассказала мать во время открытия.

В Киеве открыли восковую фигуру в память Героя Александра Мациевского

Напомним, в Нежине также был установлен памятник Александру Мациевскому.

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