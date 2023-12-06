У Києві чоловік через сварку з сусідом збирався підірвати гранату: чим усе закінчилось

До поліції Києва днями надійшло повідомлення про те, що в одному з багатоквартирних будинків у Святошинському районі чоловік погрожує підірвати гранату.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина, що у загальному коридорі багатоквартирного будинку чоловік погрожує підірвати гранату. На місце події негайно виїхали поліцейські полку поліції особливого призначення, слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники вибухотехнічної служби.

Про це інформує Поліція Києва у Facebook.

Правоохоронці встановили, що зловмисник – 45-річний сусід заявника. У фігуранта поліцейські вилучили гранату Ф-1 із запалом, а під час обшуку його квартири знайшли ще понад 100 набоїв різного калібру.

Встановлено, що між сусідами виник конфлікт на побутовому рівні й за допомогою погроз боєприпасом зловмисник вирішив владнати його.

Поліцейські затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі встановлюється інформація щодо походження боєприпасів.

Слідчі, за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури оголосили чоловікові про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою. Зловмиснику може загрожувати від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з приватних будинків у Подільському районі Києва увечері 4 грудня стався вибух. Внаслідок інциденту загинув власник оселі. Попередньо, причиною вибуху стала детонація гранати.

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