Нескінченна хвиля подарунків: журналісти зняли святкування дня прокуратури в Києві

Журналісти показали, як у Києві працівники прокуратури святкували професійне свято. Біля Офісу генпрокурора та столичної прокуратури було помічено багато людей з подарунками.

Про це йдеться в публікації видання "Українська правда" з назвою "На "дні" прокуратури. Як столичні прокурори відзначали професійне свято".

День працівників прокуратури святкували 1 грудня. Під час святкових заходів генпрокурор Андрій Костін закликав усіх працівників відповідних органів бути не просто вдячними українським захисникам, а підтримувати та допомагати їм усім необхідним.

"Кожен новий день у тилу – це життя наших воїнів на передовій. Пам'ятаймо наших полеглих захисників, серед яких семеро наших колег. Пам'ятаймо про нашу величезну відповідальність перед українським народом", – сказав Костін.

У публікації зазначається, що журналісти були здивовані "нескінченною хвилею подарунків та пакетів" у День працівників прокуратури біля Офісу генпрокурора та прокуратури Києва.

Автори матеріалу зв'язалися із нардепом від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Григорієм Мамкою та поцікавилися, чому він відвідував Офіс генпрокурора того дня.

"Запрошення на привітання, прийняття участі в заходах. День прокуратури, урочисті заходи були від комітету. Я приймав від комітету, як заступник голови комітету, участь в заходах щодо привітання до дня прокуратури", – розповів Мамка.

Нардеп Григорій Мамка під Офісом генпрокурора 1 грудня / Скриншот

Працівники прокуратури в Києві відсвяткували професійне свято / Скриншот Працівники прокуратури в Києві відсвяткували професійне свято / Скриншот Працівники прокуратури в Києві відсвяткували професійне свято / Скриншот Працівники прокуратури в Києві відсвяткували професійне свято / Скриншот Працівники прокуратури в Києві відсвяткували професійне свято / Скриншот Працівники прокуратури в Києві відсвяткували професійне свято / Скриншот День працівників прокуратури в Києві / Скриншот День працівників прокуратури в Києві / Скриншот

До слова, у жовтні повідомлялося про розкішне дводенне весілля з сотнями гостей, яке зіграли колишній прокурор і співробітниця ДБР наподалік від Львова.

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