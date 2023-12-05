Нескінченна хвиля подарунків: журналісти зняли святкування дня прокуратури в Києві

Зокрема, того дня Офіс генпрокурора відвідував нардеп від ОПЗЖ Мамка.
Журналісти показали, як у Києві працівники прокуратури святкували професійне свято. Біля Офісу генпрокурора та столичної прокуратури було помічено багато людей з подарунками.
Про це йдеться в публікації видання "Українська правда" з назвою "На "дні" прокуратури. Як столичні прокурори відзначали професійне свято".
День працівників прокуратури святкували 1 грудня. Під час святкових заходів генпрокурор Андрій Костін закликав усіх працівників відповідних органів бути не просто вдячними українським захисникам, а підтримувати та допомагати їм усім необхідним.
"Кожен новий день у тилу – це життя наших воїнів на передовій. Пам'ятаймо наших полеглих захисників, серед яких семеро наших колег. Пам'ятаймо про нашу величезну відповідальність перед українським народом", – сказав Костін.
У публікації зазначається, що журналісти були здивовані "нескінченною хвилею подарунків та пакетів" у День працівників прокуратури біля Офісу генпрокурора та прокуратури Києва.
Автори матеріалу зв'язалися із нардепом від забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя" Григорієм Мамкою та поцікавилися, чому він відвідував Офіс генпрокурора того дня.
"Запрошення на привітання, прийняття участі в заходах. День прокуратури, урочисті заходи були від комітету. Я приймав від комітету, як заступник голови комітету, участь в заходах щодо привітання до дня прокуратури", – розповів Мамка.
До слова, у жовтні повідомлялося про розкішне дводенне весілля з сотнями гостей, яке зіграли колишній прокурор і співробітниця ДБР наподалік від Львова.
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