У Києві відкрили нову ділянку Великої кільцевої – впирається у майбутній тунель під Дніпром – фото

У Києві завершили будівництво нової – третьої – ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Фактично це – Північна об'їзна дорога столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Нові ділянки дороги у Києві почали будувати від 2016 року. Їхня загальна довжина – 3 км. Третьої частини, що відкрилася сьогодні – 1 км 100 м.

"Місто взяло на себе зобов’язання зробити під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро. Який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину. Тунель – це проєкт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. І агенство має його побудувати. Ми свої зобовʼязання крок за кроком виконуємо", - розповів мер.

Кличко також пообіцяв, що від сьогодні у Києві зменшаться затори на вулиці Богатирській, оскільки частина транспорту піде вже новою ділянкою. Зокрема, на Оболонський проспект.

Нова ділянка Великої кільцевої дороги у Києві

Нова ділянка Великої кільцевої дороги у Києві

Нова ділянка Великої кільцевої дороги у Києві

Нова ділянка Великої кільцевої дороги у Києві

"Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим. Бо таким чином ми підводимо дорогу до майбутнього тунелю. І, коли держава його побудує, зменшиться транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро. А також це вплине на екологію в місті — зменшить накопичення загазованості, що є одним з найбільших питань в транспортній галузі", - резюмував мер Києва.

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд матиме головна ялинка України в Києві (фото).

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