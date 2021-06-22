У Києві в Пущі-Водиці міські службі демонтують паркан навколо ділянки у лісі

Демонтажу паркана чинять спротив невідомі молодики.

У Києві міські служби розпочинають демонтаж паркану на ще одному резонансному будівництві. Йдеться про земельну ділянку всередині лісу в Пущі-Водиці, до якої забудовник самовільно спробував прокласти дорогу для проїзду будівельної техніки. І отримав, звичайно, спротив активістів і місцевих мешканців.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Кличко зазначив, що у оренду цю ділянку віддали ще в 2007 році терміном на 15 років. В 2015 міська влада ухвалила рішення розірвати достроково договір оренди.

"Але землекористувач оскаржив це рішення та скасував через суди. Змусивши міську владу видати містобудівні умови та обмеження. Жодних дозволів на встановлення паркану і прокладення шляху до ділянки забудовник не має. А земля, ще раз наголошу, розташована всередині лісу. Тому паркан буде демонтований, не зважаючи на спротив, який зараз чинять невідомі молодики. І ніякого технічного шляху до ділянки не буде", - зазначив мер.

Кличко наголосив, що Київрада знову розгляне проєкт рішення про розірвання договору оренди. "А тим часом до 2022, коли спливає термін старого договору, будівництва в лісі ми не допустимо", - підсумував він.

Нагадаємо, у Києві на акції проти забудови озера Вирлиця сталися сутички з поліцією.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання