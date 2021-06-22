Працівники Київського СІЗО організували схему збуту наркотиків в установі

Злочинну діяльність зі збуту метадону та канабісу організували та здійснювали четверо працівників Київського СІЗО.

Працівники Київського СІЗО організували схему збуту наркотиків на території установи.

Слідством встановлено, що злочинну діяльність зі збуту наркотичних речовин - метадону та канабісу, організували та здійснювали четверо працівників Київського СІЗО.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури.

"З метою документування злочинної діяльності правоохоронцями проведено ряд оперативних закупок вказаних наркотичних засобів. Фігурантів кримінального провадження затримано "на гарячому" під час чергового збуту наркотичних засобів на території установи", - про це йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі працівникам Київського СІЗО готуються повідомлення про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР та оперативного відділу ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Нагадаємо, у Лубнах 72-річна та 73-річна пенсіонерки торгували наркотиками. Встановлено, що за період своєї злочинної діяльності 73-річна жінка відкрила рахунок в одному із банків, сума на якому сягала майже 660 тисяч гривень.

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