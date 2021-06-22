У Києві на припарковану автівку впала величезна гілка

Подія сталася у вівторок, 22 червня, на вулиці Німецькій.

У Києві на припарковану автівку впала величезна гілка.

Подія сталася у вівторок, 22 червня, на вулиці Німецькій.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відео.

"На вулиці Німецькій, 3, на припаркований автомобіль Toyota впало сухе гілля. Якщо автовласник матиме вільний час та юридичні навички, зможе легко компенсувати втрати від місцевих комунальних служб", - йдеться у дописі.

Зазначимо, що 22 червня вдень дує сильний південно-східний вітер - 5-10 м/с.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва у ніч проти 22 червня вщент згоріла припаркована автівка.

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