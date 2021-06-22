Накидав на шию ремінь: у Києві винесено обвинувальний вирок серійному ґвалтівнику

Голосіївський ґвалтівник підшукував молодих жінок, які були зовні схожі між собою.

У Києві винесено обвинувальний вирок серійному ґвалтівнику, ніякий накидав на шию своїм жертвам ремінь та затягував до лісосмуг. Діяв зловмисник в Голосіївському районі. Тепер його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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"За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох (ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 КК України). Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник орудував на території Голосіївського району столиці з середини 2017 року, та раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за насильницькі злочини проти статевої свободи", - повідомили у прокуратурі.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, прогулюючись відлюдними місцями у вечірній час доби, підшукував молодих жінок, які були зовні схожі між собою.

"Задля досягнення злочинної мети, зловмисник підходив до них ззаду, накидав на шию ремінь, після чого, застосовуючи грубу фізичну силу, переміщував жінок до лісосмуг. У такий спосіб чоловік зґвалтував двох потерпілих, іншим трьом жінкам вдалося вирватися із рук ґвалтівника", - розповіли у Київській міській прокуратурі.

У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченого у вчиненні вказаних злочинів та наполіг на максимальному покаранні, попри те, що сам обвинувачений своєї вини не визнав.

Погоджуючись із доводами прокурора, Голосіївський районний суд м. Києва визнав чоловіка винним у інкримінованих злочинах та призначив йому максимальне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, затримали серійного ґвалтівника минулого літа.

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