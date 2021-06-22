В Киеве в Пуще-Водице городские службы демонтируют забор вокруг участка в лесу

Демонтажу забора сопротивляются неизвестные крепкие парни.

В Киеве городские службы начинают демонтаж забора на еще одном резонансном строительстве. Речь идет о земельном участке внутри леса в Пуще-Водице, в которую застройщик самовольно попытался проложить дорогу для проезда строительной техники. И получил, конечно же, сопротивление активистов и местных жителей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Кличко отметил, что в аренду этот участок отдали еще в 2007 году сроком на 15 лет. В 2015 городские власти приняли решение расторгнуть досрочно договор аренды.

"Но землепользователь обжаловал это решение и отменил через суды. Заставив городские власти выдать градостроительные условия и ограничения. Никаких разрешений на установку забора и прокладку пути к участку застройщик не имеет. А земля, еще раз подчеркну, расположена внутри леса. Поэтому забор будет демонтирован, несмотря на сопротивление, которое сейчас оказывают неизвестные парни. И никакого технического пути к участку не будет", — добавил мэр.

Кличко отметил, что Киевсовет снова рассмотрит проект решения о расторжении договора аренды. "А темвременем к 2022 году, когда истекает срок старого договора, строительства в лесу мы не допустим", — подытожил он.

Напомним, в Киеве на акции против застройки озера Вырлица произошли столкновения с полицией.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку