Вибух у будинку під Києвом: у ДСНС назвали причини

Причин вибуху, ймовірно, може бути кілька: як і газ, так і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній з квартир третього поверху.

Слідство розглядає різні причини вибуху в п'ятиповерховому житловому будинку в селі Білогородка Київської області.

Про це сказав у вівторок, 22 червня, глава регіонального управління ДСНС Василь Слободяник в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Причин вибуху, ймовірно, може бути кілька: як і газ, так і вибухонебезпечні предмети, які могли бути в одній з квартир третього поверху. Поки що слідство встановлює. Працюють лабораторії, взяті додаткові зразки, і тоді буде встановлена ​​причина вибуху", - заявив він.

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Слободяник зазначив, що спеціальна комісія вже почала розглядати питання компенсацій постраждалим в результаті пожежі.

"Якщо ж комісія попрацює і фінансів, які є на місцевому рівні, буде недостатньо, то комісія ДСНС районного рівня буде звертатися до обласного рівня для того, щоб було виділено додаткове фінансування", - додав він.

Рішення про компенсації має бути прийнято комісією сьогодні.

Нагадаємо, сорок людей цієї ночі залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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