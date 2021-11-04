У Києві в аптеках будуть вакцинувати від грипу

У Києві в аптеках будуть вакцинувати від грипу

Щеплення можна зробити протягом чотирьох днів.

Міністерство охорони здоров'я починає пілотний проєкт: протягом чотирьох днів зроблять щеплення проти грипу в аптеках Києва.

Про це повідомила в пресслужбі МОЗ.

"Проєкт допоможе спростити доступ до вакцинації проти грипу та продемонструвати, що Україна готова до впровадження передових світових практик у сфері охорони здоров’я, таких як щеплення в аптеках", - наголошують у відомстві.

Проєкт буде тривати від 10 до14 листопада: з 8:00 до 20:00. Список задіяних аптек:

вул. Ярославів Вал, 20

вул. Московська, 46/2

вул. Велика Васильківська, 112А

вул. Дмитрівська, 2

вул. Срібнокільська, 2А

Для участі в проєкті потрібно бути старшим за 18 років. Прийти на щеплення потрібно з паспортом та ІПН. Потім охочих вакцинуватися огляне лікар. Після купівлі препарату в аптеці зроблять щеплення.

Як повідомлялося, в осінньо-зимовий період, коли з'являється багато випадків вірусних інфекцій, зокрема грипу, важливо вміти відрізнити ГРЗ, ГРВІ та COVID-19. Ці захворювання, які часто мають схожу клінічну картину. Не завжди лікар загальної практики може їх розпізнати та ідентифікувати, а для звичайного пацієнта це взагалі зробити неможливо. В осінньо-зимовий період вирує не лише коронавірусна інфекція, а й усіма відомий грип.

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