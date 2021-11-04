В Киеве в аптеках будут вакцинировать от гриппа

В Киеве в аптеках будут вакцинировать от гриппа

Прививку можно сделать в течение четырех дней.

Министерство здравоохранения начинает пилотный проект: в течение четырех дней сделают прививку против гриппа в аптеках Киева.

Об этом сообщила в пресс-службе Минздрава.

"Проект поможет упростить доступ к вакцинации против гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения, таких как прививка в аптеках", — отмечают в ведомстве.

Проект продлится с 10 по 14 ноября: с 8:00 до 20:00. Список задействованных аптек:

ул. Ярославов Вал, 20

ул. Московская, 46/2

ул. Большая Васильковская, 112А

ул. Дмитриевская, 2

ул. Срибнокильская, 2А

Для участия в проекте нужно быть старше 18 лет. Прийти на прививку нужно с паспортом и ИНН. Затем желающих вакцинироваться осмотрит врач. После покупки препарата в аптеке сделают прививку.

Как сообщалось, в осенне-зимний период, когда появляется много случаев вирусных инфекций, в частности гриппа, важно уметь отличить ОРЗ, ОРВИ и COVID-19. Эти заболевания часто имеют схожую клиническую картину. Не всегда врач общей практики может распознать и идентифицировать их, а для обычного пациента это вообще сделать невозможно. В осенне-зимний период бурлит не только коронавирусная инфекция, но и всем известный грипп.

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