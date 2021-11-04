У COVID-реанімації на день народження дали послухати голос сина: лікарка розповіла неймовірну історію порятунку свого родича у Києві

У COVID-реанімації на день народження дали послухати голос сина: лікарка розповіла неймовірну історію порятунку свого родича у Києві

Місяць життя чоловіка минув у щільному контакті з кисневим концентратором.

Чоловік, хворий на коронавірус, місяць свого життя провів у щільному контакті з кисневим концентратором. У COVID-реанімації на день народження йому дали послухати голос сина. А після тривалого лікування поїхав у глушину на "індивідуальну реабілітацію": носив воду, рубав дрова та гуляв у лісі. А рівно за пів року зробив щеплення. Не вагаючись. Тому що вижив і вірив лікарям.

Лікарка-пульмонологиня вищої категорії, завідувачка відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Вікторія Ялтонська розповіла неймовірну історію одужання від корона вірусу свого родича. Про це вона написала у Facebook.

"Швидка везла його через пів країни. Везла 12 годин. То був листопад 2020-го. Довезли. З низькою сатурацією, але у свідомості. "Встигли", — думали ми. А за добу — різке погіршення. Критичний стан. Потім було кілька тижнів реанімації", - написала Ялтонська.

Потім було кілька тижнів реанімації. На день народження йому зробили подарунок – дали слухати голос сина. Крізь шум кисню в масці та апаратів ШВЛ сусідів по реанімаційному залу.

Виписуючись, він йшов рівно і поважно, майже усміхався. А за 20 метрів став "чавунно-синього" кольору — сатурація не трималася. Місяць життя в щільному контакті з кисневим концентратором та переосмислення того, що сталося.

Потім, як розповіла лікарка, чоловік відмовився від лікарняного, взяв відпустку та поїхав на батьківщину. У глушину. Носив воду з колодязя, рубав дрова, гуляв у лісі. Нікого не пустив у гості. Ніхто не знає, чого йому це коштувало. Потім, жартома, ми назвемо це "індивідуальною програмою реабілітації".

Після відпустки повернувся на роботу.

А рівно за шість місяців — зробив щеплення. "Без тіні сумніву. Тому що він — вижив. Він нікому не розповів, про що думав, коли синхронізував своє дихання з апаратом неінвазивної вентиляції легень. Він ніколи не говорив: "Я сильний. Я виживу. Я хочу жити". Але він пройшов цей шлях. Він вірив у медицину", - пише лікарка.

"А вакцинувався тому, що для сотень людей він є прикладом для наслідування. За ним ідуть. І на щеплення пішли за ним. Тож рятують життя не лише лікарі. Від кожного з нас залежить, чи будуть жити ті, хто поруч із нами", — поділилася Ялтонська.

Нагадаємо, Київ від 1 листопада увійшов до "червоної" зони карантину, у місті посилили обмеження через погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання