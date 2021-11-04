Необхідно відновити історичну справедливість: у Києві перейменують низку вулиць

Треба увіковічнювати загиблих українських героїв, а не жорстоких катів - Бондаренко

З метою відновлення історичної справедливості у Києві перейменовують вулиці та топонімічні об’єкти.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, неприпустимо, що на сьомому році російсько-української війни на території столиці України є ще вулиці, які несуть радянсько-російський наратив.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

"Як жити вдові або матері Героя, який загинув на Донбасі від рук російських найманців, колаборантів, на вулиці Московській у Києві. Водночас наскільки потрібна нам із вами вулиця Кузнєцова, який через теракти ліквідовував бійців УПА. Та який наратив несе вулиця Костюка, радянського партійного діяча. А також який наратив несе вулиця Павленка, який у 1930-1933-х роках був одним із організаторів колективізації, яка мала наслідком Голодомор. Необхідно перейменувати вулиці та інші об’єкти, адже ми з вами маємо увіковічнювати загиблих українських героїв, а не жорстоких катів", – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що до становлення української історії та Києва також не має жодного стосунку грузинський революціонер Цулукідзе, який жодного разу в Києві не був, Заломов – більшовик, який у 1905 році втік із Сибіру до Києва, Курнатовський, який жодного разу у Києві не був.

"Київська міська рада накопичила низку проєктів рішень щодо найменування та перейменування ще з 2016 року. Це не популістські рішення, а політика державотворення – відродження самобутності Української держави", – наголосив Бондаренко.

Нагадаємо, у Києві містяни пропонують перейменувати проспект Маяковського та бульвар Перова і назвати їх іменами українських композиторів. Відповідну петицію розміщено на сайті Київської міської державної адміністрації. Автор петиції Ельдар Чумак пропонує, щоб проспект Маяковського перейменували на проспект Семена Гулака-Артемовського, а бульвар Перова - на бульвар Максима Березовського.

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