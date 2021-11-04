У Києві шкуродер скинув собаку з Північного мосту у Дніпро: відео

Тварину терміново госпіталізували до ветклініки: пес замерз і зазнав сильного стресу.

У Києві живодер скинув собаку з Північного мосту у Дніпро.

Собаку виявили місцеві рибалки, які витягли його на берег.

Про це повідомив паблік dtp.kiev.ua та оприлюднив відео.

Тварину терміново госпіталізували до ветеринарної клініки "Рудий кіт".

Собака замерз і зазнав сильного стресу. Він увесь тремтів.

Киев. С Северного моста в Днепр сбросили собаку. Очень замёрзла. Сильнейший стресс. Ребята рыбаки эвакуируют на берег, срочно госпитализируем в клинику Рыжий кот 1. Пса назвали Днепр. Помочь спасти 5363 5423 2060 7956 Антонов Приват 5358 3853 2000 9840 Антонов Моно 4678 0800 9042 2861 Антонов Аваль.В. Пёс Днепр. Влад Антонов 0937713333 Спасает Клиника Рыжий Кот 1 Киев Науки 78, +380964412591 Новости по собачки через несколько часов. Также очень ищем нового ответственного хозяина. Опубліковано dtp.kiev.ua Середа, 3 листопада 2021 р.

Рибалки, які його витягли, припускають, що собаку могли викинути з машини, що їхала мостом.

Псу дали прізвисько Дніпро.

Наразі собаці шукають нового відповідального господаря. Звертатися за телефоном: 093 771 3333.

Особу шкуродера не встановлено.

Нагадаємо, у Києві відданий аляскинський маламут шукає нову сім’ю після смерті господині.

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