У Києві пропонують продовжити роботу метро у вихідні

Киянин запропонував продовжити роботу метро в п'ятницю та суботу.

У Києві пропонують продовжити роботу метрополітену до другої чи третьої ночі в ніч з п'ятниці на суботу та з суботи на неділю.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської державної адміністрації.

Автор пропозиції пояснив, що у вихідні в центрі міста попит на таксі перевищує кількість наявних машин, тому перевізники збільшують тариф у два-три рази.

"Якщо це економічно не обґрунтовано - можна ввести нічний тариф за поїздку ( у 2-3-5 разів дорожче за денний тариф), це все одно набагато вигідніше та надійніше, ніж таксі", - написав Артем Вертій.

Чоловік запропонував рух поїздів метро у нічний час - один на 30-40 хвилин. Петицію підписали 16 осіб із 6 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 57 днів.

Нагадаємо, що у Києві таксист побив пасажира, який попросив увімкнути радіо "Маямі". Після удару таксиста хлопець знепритомнів.

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