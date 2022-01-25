У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати: який і коли

У транспорті Києва з'явиться новий спосіб оплати: який і коли

Поки що користуватися новою послугою оплати можна буде на декількох маршрутах громадського транспорту.

У лютому кияни зможуть у тестовому режимі розраховуватися за проїзд у наземному громадському транспорті банківськими картками.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Е-квиток – важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни – зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати. Ці дані підтверджені збільшенням надходжень від перевезень", – повідомив про результати нововведення заступник голови КМДА Петро Оленич.

Окрім цього, він розповів, що у тестовому режимі у Києві з'явиться нова послуга оплати проїзду у громадському транспорті. Розрахуватися банківською карткою можна буде на декількох маршрутах комунального громадського транспорту. Однак поки що невідомо, на яких саме.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу Київ посилить контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті столиці. Про які саме обмеження та заборони йдеться - читайте ТУТ.

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