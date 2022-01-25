Після удару таксиста хлопець знепритомнів.

У Києві таксист побив пасажира, який попросив увімкнути радіо "Маямі".

Про це постраждалий чоловік написав в Instagram.

"Вчора я з друзями викликав собі таксі, ми сіли в машину, я попросив таксиста увімкнути радіо "Маямі", він відмовився, і я запитав: "А що можна ввімкнути?". Він запитав, чи я не приколююсь, скасував поїздку і сказав нам вийти з машини. Після чого ми вийшли, він вийшов теж, різко вдарив мене в обличчю і крикнув: "Нічого я тобі не ввімкну чорнод*па мавпа", - цитує слова пасажира паблік "Реальний Київ".

Фото із соцмереж

Після удару водія таксі хлопець знепритомнів. А коли за пару хвилин прийшов до тями, таксиста на ім'я Ахмет вже не було.

Нагадаємо, у Києві мажори на Porsche збили чоловіка на моноколесі та зняли все на відео. У салоні автівки була і 20-річна блогерка Марія Семенова з ніком ttiisshhiinnaa, яку київські патрульні півтора року тому врятували від самогубства. Марія їхала у машині з друзями, де вони вживали алкоголь та транслювали це в Instagram.

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