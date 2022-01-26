В Киеве предлагают продлить работу метро в выходные

Киевлянин предложил продлить работу метро в пятницу и субботу.

В Киеве предлагают продлить работу метрополитена до двух или трех ночи в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевской городской государственной администрации.

Автор предложения объяснил, что в выходные в центре города спрос на такси превышает количество имеющихся машин, поэтому перевозчики увеличивают тариф в два-три раза.

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"Если это экономически необоснованно — можно ввести ночной тариф за поездку (в 2-3-5 раз дороже дневного тарифа), это все равно намного выгоднее и надежнее, чем такси", — написал Артем Вертий.

Мужчина предложил движение поездов метро в ночное время — раз в 30-40 минут. Петицию подписали 16 человек из 6 000 необходимых. Сбор подписей будет продолжаться еще 57 дней.

Напомним, что в Киеве таксист избил пассажира, попросившего включить радио "Майами". После удара таксиста парень потерял сознание.

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